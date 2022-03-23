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1 час назад

В Москве изменят правила оформления ДТП

Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения приняла решение о проведении эксперимента по безопасному оформлению автомобильных аварий. Об этом сообщил руководитель экспертного центра «Пробок.нет» Александр Шумский, передают «Известия».

В Москве изменят правила оформления ДТП
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам эксперта, речь идет о решении проблемы «вторичных аварий», когда люди оформляют на дороге мелкое ДТП, а сзади в них врезается другая машина.

Чтобы снизить число таких аварий, водителям после ДТП разрешат сразу съезжать с проезжей части, даже не останавливаясь. В случае споров власти города предоставят видеозапись, чтобы восстановить картину происшествия.

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