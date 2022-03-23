В Москве пройдет фестиваль "Виртуозы гитары"

Премьеры современных композиторов и уже любимые публикой хиты гитарного репертуара прозвучат на концертах XVI фестиваля "Виртуозы гитары", который пройдет с 23 по 27 марта в Московской филармонии. Об этом сообщил ТАСС художественный руководитель смотра гитарист Артем Дервоед.

"Программа будет разнообразная: от классической музыки до латиноамериканской, от очень известных произведений гитарного репертуара, как концерт "Аранхуэс" Хоакина Родриго, до российских премьер современных композиторов", - сказал собеседник агентства.

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Дервоед признался, что состав участников пришлось изменить буквально за день.

"Ни один из иностранных артистов не смог бы приехать на фестиваль. Сейчас программа составлена из лучших гитаристов России, которых у нас достаточно для полноценного фестиваля", - отметил он.

На открытии в Зале им. П.И.Чайковского прозвучат концерты для гитары с оркестром. Художественный руководитель фестиваля и Госоркестр России им. Е.Ф.Светланова исполнят мировую премьеру сочинения Дмитрия Бородаева - Концертной фантазии на темы из оперы "Кармен" Жоржа Бизе. Также в открытии примут участие гитаристы Дмитрий Илларионов и Антон Баранов, скрипач Гайк Казазян.

Концерты 24 и 25 марта будут посвящены сольной гитаре, ее дуэтам с аккордеоном и виолончелью, гитарному квартету. Впервые в России прозвучит сюита Motherlands британского композитора Стивена Госса, 25 марта ее исполнят Дервоед и виолончелист Александр Рамм.

"Сюита состоит из шести частей, каждая из них посвящена родине разных людей. Есть и еврейская музыка, и русские мотивы, и даже арабские мотивы", - рассказал гитарист.

Фестиваль продолжит знакомить слушателей с новыми именами в мире классической гитары. Артисты, пока малоизвестные широкой публике, выступят 25 марта в Камерном зале филармонии.

Гала-концерт 27 марта, завершающий фестиваль, соберет на сцене солистов смотра и специальных гостей: пианистку Полину Осетинскую, скрипача Гайка Казазяна, виолончелиста Александра Рамма и флейтиста Максима Рубцова. В исполнении Ровшана Мамедкулиева прозвучит московская премьера посвященной ему пьесы Никиты Кошкина "Замерзший ручей".

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