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57 минут назад

Концерт бит-квартета "Секрет" пройдет в Crocus City Hall

Москва24Москва24

На площадке Crocus City Hall 9 апреля состоится концерт бит-квартета "Секрет" с программой "Юбилейный концерт – 40 лет группе". Начало выступления – в 19:00.

"Секрет" выступит в Crocus City Hall
Фото: Москва24Москва24

Музыкальный коллектив выступит в легендарном золотом составе: Максим Леонидов, Николай Фоменко, Андрей Заблудовский и Алексей Мурашов. Поклонников ждет масштабное праздничное шоу с лучшими песнями всех времен.

Билеты на концерт можно купить в кассах Crocus City Hall, забронировать по телефону call-центра 8 (499) 55-000-55, а также приобрести онлайн на сайте площадки.

Новости Москвы,Андрей Заблудовский,Алексей Мурашов,Максим Леонидов,Николай Фоменко,
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