Прием заявок открыт до 21 апреля включительно.

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Конкурс экскурсионных маршрутов "Покажи Москву!" пройдет в столице. Подать заявки можно до 21 апреля, сообщили в пресс-службе столичного комитета по туризму.

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"Приглашаем к участию как профессиональных гидов, так и любителей - тех, кто интересуется историей города и своего района. Авторские экскурсионные маршруты, заявленные на конкурс, могут быть любыми - пешеходными или велосипедными, историческими или литературными. Главное, чтобы они отражали культурное и архитектурное наследие Москвы", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Организатором конкурса выступил столичный комитет по туризму. Заявки принимаются до 21 апреля включительно.

"12 победителей выберет экспертное жюри. Еще пятерых определят участники онлайн-голосования проекта "Активный гражданин". Итоги конкурса станут известны в июле этого года. Все финалисты получат дипломы и памятные подарки. А тех, кого выберут в онлайн-голосовании, наградят еще и специальными призами от проекта "Активный гражданин", - говорится в сообщении.

В состав жюри войдут представители городского комитета по туризму, комитета общественных связей и молодежной политики, департамента культурного наследия, программы мэра Москвы "Мой район", ВДНХ, ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров и других организаций. Кроме того, оценивать работы конкурсантов будут победители прошлых лет - экскурсоводы Дмитрий Максименко и Андрей Леднев.

Лучшие 17 маршрутов будут опубликованы на сайте конкурса. Именно там все желающие смогут ознакомиться с авторскими экскурсиями и выбрать для себя наиболее интересный план прогулки по городу.

О конкурсе

Конкурс туристических маршрутов "Покажи Москву!" проходит в третий раз. Впервые он состоялся в 2020 году. Тогда на участие в проекте поступило более 260 заявок, а победителями стали 15 конкурсантов. В список лучших маршрутов вошла экскурсия "Остров Сыромятники", прогулка по парковым территориям "Зеленое кольцо Москвы" и маршрут "Полет на машине времени по необычной Таганке".

В прошлом году оригинальными предложениями познавательных прогулок поделились более 300 человек. Среди маршрутов экспертное жюри выделило "Велопрогулку по самому зеленому округу Москвы", а также экскурсию "Заправлены в планшеты космические карты!". Первая была посвящена истории Зеленограда, а вторая - местам, связанным с жизнью выдающегося конструктора, создателя советской ракетно-космической техники Сергея Королева.