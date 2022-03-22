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1 час назад

В Москве стартовал конкурс экскурсионных маршрутов по столице

ТАССТАССиещё 6

Прием заявок открыт до 21 апреля включительно.

Конкурс экскурсионных маршрутов «Покажи Москву!» пройдет в столице
Фото: ТАССТАСС

Конкурс экскурсионных маршрутов "Покажи Москву!" пройдет в столице. Подать заявки можно до 21 апреля, сообщили в пресс-службе столичного комитета по туризму.

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"Приглашаем к участию как профессиональных гидов, так и любителей - тех, кто интересуется историей города и своего района. Авторские экскурсионные маршруты, заявленные на конкурс, могут быть любыми - пешеходными или велосипедными, историческими или литературными. Главное, чтобы они отражали культурное и архитектурное наследие Москвы", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Организатором конкурса выступил столичный комитет по туризму. Заявки принимаются до 21 апреля включительно.

"12 победителей выберет экспертное жюри. Еще пятерых определят участники онлайн-голосования проекта "Активный гражданин". Итоги конкурса станут известны в июле этого года. Все финалисты получат дипломы и памятные подарки. А тех, кого выберут в онлайн-голосовании, наградят еще и специальными призами от проекта "Активный гражданин", - говорится в сообщении.

В состав жюри войдут представители городского комитета по туризму, комитета общественных связей и молодежной политики, департамента культурного наследия, программы мэра Москвы "Мой район", ВДНХ, ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров и других организаций. Кроме того, оценивать работы конкурсантов будут победители прошлых лет - экскурсоводы Дмитрий Максименко и Андрей Леднев.

Лучшие 17 маршрутов будут опубликованы на сайте конкурса. Именно там все желающие смогут ознакомиться с авторскими экскурсиями и выбрать для себя наиболее интересный план прогулки по городу.

О конкурсе

Конкурс туристических маршрутов "Покажи Москву!" проходит в третий раз. Впервые он состоялся в 2020 году. Тогда на участие в проекте поступило более 260 заявок, а победителями стали 15 конкурсантов. В список лучших маршрутов вошла экскурсия "Остров Сыромятники", прогулка по парковым территориям "Зеленое кольцо Москвы" и маршрут "Полет на машине времени по необычной Таганке".

В прошлом году оригинальными предложениями познавательных прогулок поделились более 300 человек. Среди маршрутов экспертное жюри выделило "Велопрогулку по самому зеленому округу Москвы", а также экскурсию "Заправлены в планшеты космические карты!". Первая была посвящена истории Зеленограда, а вторая - местам, связанным с жизнью выдающегося конструктора, создателя советской ракетно-космической техники Сергея Королева.

Самая юная участница конкурса, которой в прошлом году было всего 13 лет, покорила жюри экскурсией на тему "Можно ли изучать Москву по конфетным фантикам?". Ее прогулка предполагала посещение исторических зданий, изображенных на обертках конфет.

Новости Москвы,Наталья Сергунина,Сергей Королев,ВДНХ,
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