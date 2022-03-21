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19 минут назад

Собянин объявил о мерах поддержки пищевой промышленности Москвы

Вечерняя МоскваВечерняя Москваиещё 23

В столице в ближайшие дни планируют запустить программы льготного кредитования предприятий пищевой и фармацевтической промышленности. Об этом в понедельник, 21 марта, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с руководителями предприятий пищевой промышленности города на Черкизовском мясоперерабатывающем заводе.

Собянин объявил о мерах поддержки пищевой промышленности Москвы
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Данные меры поддержки позволят помочь предприятиям пищевой промышленности и фармацевтики Москвы. По словам главы города, на данном этапе идет совместная работа с правительством России, Министерством промышленности и Министерством сельского хозяйства, что даст возможность решить проблемные вопросы.

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При этом недавно правительство России решило субсидировать процентную ставку для промышленных системных предприятий, напоминает агентство городских новостей «Москва».

— Также пополнен Фонд развития промышленности. Мы со своей стороны тоже приняли решение о капитализации Фонда развития промышленности Москвы до десяти миллиардов рублей. Сегодня, надеюсь, выпустим временное положение о порядке субсидирования и доведем до банков списки крупнейших предприятий пищевой промышленности, чтобы вы могли кредитоваться по нормальным ставкам для пополнения оборотных средств ликвидности. Прошу экономический блок совместно с департаментом промышленности вручную начинать отрабатывать уже сегодня эти вопросы... Важно не только, чтобы он реально работал и работал не через две–три недели, а уже с сегодняшнего дня, — заявил Сергей Собянин.

Мэр добавил, что фармацевтическую отрасль также необходимо включить в список по оказанию мер поддержки.

Ранее Сергей Собянин посетил Черкизовский мясоперерабатывающий завод. Он подчеркнул, что московская пищевая промышленность является одной из крупнейших в России.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о разработке для девелоперов новых мер поддержки, которые позволят снизить финансовую нагрузку при строительстве важных проектов. В частности, застройщикам предложат отсрочку платежей за второй квартал на шесть месяцев.

Новости Москвы,Владимир Ефимов,Сергей Собянин,Фонд развития промышленности,Правительство РФ,
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