Собянин объявил о мерах поддержки пищевой промышленности Москвы

В столице в ближайшие дни планируют запустить программы льготного кредитования предприятий пищевой и фармацевтической промышленности. Об этом в понедельник, 21 марта, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе встречи с руководителями предприятий пищевой промышленности города на Черкизовском мясоперерабатывающем заводе.
Данные меры поддержки позволят помочь предприятиям пищевой промышленности и фармацевтики Москвы. По словам главы города, на данном этапе идет совместная работа с правительством России, Министерством промышленности и Министерством сельского хозяйства, что даст возможность решить проблемные вопросы.
При этом недавно правительство России решило субсидировать процентную ставку для промышленных системных предприятий, напоминает агентство городских новостей «Москва».
— Также пополнен Фонд развития промышленности. Мы со своей стороны тоже приняли решение о капитализации Фонда развития промышленности Москвы до десяти миллиардов рублей. Сегодня, надеюсь, выпустим временное положение о порядке субсидирования и доведем до банков списки крупнейших предприятий пищевой промышленности, чтобы вы могли кредитоваться по нормальным ставкам для пополнения оборотных средств ликвидности. Прошу экономический блок совместно с департаментом промышленности вручную начинать отрабатывать уже сегодня эти вопросы... Важно не только, чтобы он реально работал и работал не через две–три недели, а уже с сегодняшнего дня, — заявил Сергей Собянин.
Мэр добавил, что фармацевтическую отрасль также необходимо включить в список по оказанию мер поддержки.
Ранее Сергей Собянин посетил Черкизовский мясоперерабатывающий завод. Он подчеркнул, что московская пищевая промышленность является одной из крупнейших в России.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил о разработке для девелоперов новых мер поддержки, которые позволят снизить финансовую нагрузку при строительстве важных проектов. В частности, застройщикам предложат отсрочку платежей за второй квартал на шесть месяцев.