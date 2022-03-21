Аренда жилья в Москве за месяц подешевела на 5%

Ставки аренды на жилье в Москве с 24 февраля 2022 года снизились в среднем на 5%, спрос упал на 17%. Такую статистику привел в понедельник генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.

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"В Москве ставки на однокомнатные квартиры уменьшились с 24 февраля на 4,5% - до 41,7 тыс. рублей в месяц, на двухкомнатные на 5% - до 52,0 тыс. рублей, на трехкомнатные на 5,5% - до 64,1 тыс. рублей. Студии подорожали на 1%, комнаты - без изменений", - сказал он.

По данным Луценко, в Санкт-Петербурге ставки за месяц также снизились: на однушки - на 2%, до 27,9 тыс. рублей в месяц, на двухкомнатные квартиры - на 3,1%, до 38,6 тыс. рублей, на трехкомнатные - на 3,6%, до 51,1 тыс. рублей. Ставки на студии и комнаты остались без изменений.

За месяц предложение съемного жилья в Москве увеличилось на 31%, рассказал Луценко. Это произошло за счет квартир, владельцы которых в ситуации экономической неопределенности передумали их продавать и начали сдавать. Кроме того, освобождаются квартиры, которые снимали сотрудники иностранных компаний, а также мигранты. В целом спрос на арендное жилье в Москве, по оценке эксперта, с 24 февраля уменьшился на 17%. "В краткосрочной перспективе тенденция продолжится. Дальше ситуация будет развиваться в соответствии с экономическим положением в стране", - прогнозирует эксперт.