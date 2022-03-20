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1 час назад

Детеныш кошачьих лемуров родился в Московском зоопарке

РИАМОРИАМОиещё 5

В Московском зоопарке появился на свет детеныш кошачьих лемуров, ему уже 10 дней, сообщила директор зоосада Светлана Акулова.

Детеныш кошачьих лемуров родился в Московском зоопарке
Фото: © сайт мэра Москвы, пресс-служба Московского зоопарка© сайт мэра Москвы, пресс-служба Московского зоопарка

«Все время (детеныш – ред.) ездит на своей маме Суоми. Если будете внимательны, то сможете его увидеть в Доме приматов», - написала Акулова в своем Telegram-канале.

Детский период в жизни лемуров длится в среднем 5-7 месяцев.Взрослые лемуры питаются свежими фруктами, овощами, перепелиными яйцами, зеленью, семечками подсолнечника, орехами, отварным мясом, насекомыми.

Кошачьи лемуры занесены в Международную Красную книгу как вид, близкий к угрозе исчезновения. В природе они обитают на юге и юго-западе Мадагаскара, но их популяция сокращается из-за браконьеров.

Новости Москвы,Светлана Акулова,
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