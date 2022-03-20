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53 минуты назад

Москвичам рассказали о погоде 20 марта

Москва24Москва24

В воскресенье, 20 марта, в столичном регионе сохранится влияние антициклона. Ожидается малооблачная погода без осадков. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Москвичам рассказали о погоде 20 марта
Фото: Москва 24Москва 24

Максимальная температура воздуха в Москве составит +7...+9 градусов, в Подмосковье – +4...+9 градусов. Ветер подует северо-западного направления с порывами до 10 метров в секунду.

"Атмосферное давление в середине дня составит 763 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 50%", – говорится в сообщении.

20 марта в Северном полушарии Земли наступит астрономическая весна, сообщили ранее в столичном планетарии. По данным ученых, Солнце пересечет небесный экватор в 18:33 по московскому времени. В весеннее равноденствие во всем мире день и ночь длятся по 12 часов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни в Москве ожидается весенняя погода. По прогнозам синоптика, температура воздуха составит до +12 градусов.

Новости Москвы,Погода,Роман Вильфанд,
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