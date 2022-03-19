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5 часов назад

Вильфанд пообещал москвичам «радостную погоду»

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС рассказал, что москвичей ожидает радостная и весенняя погода до конца следующей недели.

Вильфанд пообещал москвичам «радостную погоду»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»Софья Сандурская / АГН «Москва»

«В ближайшие дни погода будет такой, о которой можно говорить с радостью. Она будет антициклональной. Не исключено, что в субботу в давление будет рекордно высоким. Такая весенняя красивая погода будет», — пояснил метеоролог.

По данным Гидрометцентра, температура в столице в ближайшие дни будет составлять 5-12 градусов тепла. При этом, по словам синоптика, снежный покров будет лежать еще больше недели.

«Он сейчас плотный, насыщен водой. Ожидать, что снег полностью сойдет к концу следующей недели, рано», — резюмировал Вильфанд.

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