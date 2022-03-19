Стало известно о судьбе «Дома Фамусова» в Москве

В честь 200-летнего юбилея комедии Александра Грибоедова «Горе от ума» «Мослента» рассказала о судьбе известного в прошлом столичного здания — «Дома Фамусова».

Фото: Мослента Мослента

«Дом Фамусова» — это строение с треугольным фронтоном, арками и высокими окнами, располагавшееся на одном из семи холмов Москвы, Тверском. В этом старинном особняке жила двоюродная сестра Грибоедова Софья с мужем Сергеем Римским-Корсаковым. Предположительно, именно с этого здания писатель «срисовал» место, где разворачивались события его произведения. По этой причине дом и получил свое известное «прозвище».

Стало известно, что когда в середине XX века было принято решение снести «Дом Фамусова», многие москвичи пытались его спасти. «Дом морально связан с именем Грибоедова. Такой памятник надо хранить», — такими мыслями поделился в те годы писатель Владимир Солоухин. Однако в 1967 году здание все же было разрушено, а на его месте выстроили новый издательский корпус «Известий».