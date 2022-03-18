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1 час назад

Москва предоставит промышленности 20 мер поддержки

Вечерняя МоскваВечерняя Москваиещё 2

Промышленным предприятиям Москвы стали доступны 20 мер поддержки от правительства города, в том числе льготные займы и субсидии. Об этом в пятницу, 18 марта, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Москва предоставит промышленникам 20 мер поддержки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Сегодня компании могут воспользоваться 20 мерами поддержки. К примеру, им доступны льготные займы с процентной ставкой ниже банковской. За этот вид поддержки отвечает Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Сумма займа может достигать 300 миллионов рублей. В 2021 году этой мерой поддержки воспользовались производители медицинских приборов, нетканых материалов и режущего инструмента, а также предприятие пищевой промышленности на общую сумму 1,1 миллиарда рублей, — пояснил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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Например, предприятия могут получить льготный заем на покупку нового оборудования или расширение производства, а также на внедрение ИТ-решений и компенсацию отсрочки платежей. На эти цели Фонд поддержки промышленности и предпринимательства дополнительно направят 10 миллиардов рублей из городского бюджета.

Более того, столичные производители могут получить и несколько видов субсидий. Среди них: возмещение части затрат по лизингу, выплаты процентов по кредитам на приобретение оборудования и присоединение к инженерным сетям.

По словам главы Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, представители сферы промышленности могут подать заявку на присвоение специальных льготных статусов: промышленного комплекса, технопарка, якорного резидента и инвестиционного приоритетного проекта. Соответствующие статусы понизят налоговую нагрузку.

Директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев резюмировал, что направить заявку на получение льгот и субсидий, а также подробнее ознакомиться с требованиями промышленники могут на инвестиционном портале Москвы, передает официальный сайт мэра города.

До этого мэр города Сергей Собянин рассказал о мероприятиях, направленных на сохранение производства и поддержку экономики в условиях санкций. По его словам, для стабилизации работы московского бизнеса планируется предоставить пострадавшим предприятиям и организациям отсрочку по уплате текущих арендных платежей за имущество, находящееся в городской собственности. Мэр Москвы также обозначил приоритеты работы в условиях санкций.

Новости Москвы,Владимир Ефимов,Александр Прохоров,Сергей Собянин,
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