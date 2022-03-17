В Москве откроют мемориальную доску в честь Ирины Антоновой

В центре столицы откроют мемориальную доску ученому-искусствоведу Ирине Антоновой, которая более 50 лет возглавляла Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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Уточняется, что церемония пройдет 20 марта по адресу: Покровский бульвар, д. 14/5. В ней примут участие коллеги и родственники Ирины Антоновой, а также жители района.

«20 марта Ирине Александровне исполнилось бы 100 лет. К этому событию и приурочено открытие мемориальной доски на доме, где она жила. Идея увековечить ее память принадлежит сотрудникам Пушкинского музея», - приводятся в материале слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Как поясняется, на мемориальной доске изображен портрет Ирины Антоновой в профиль на фоне фрагмента колоннады главного здания ГМИИ имени Пушкина. Нижняя часть выполнена в виде ступеней, что символизирует ее профессиональный путь. Автором проекта стал академик Российской академии художеств, народный художник России, скульптор Георгий Франгулян.

Ирина Антонова - выдающийся ученый-искусствовед, в 1961-2013 годах директор, а с 2013 по 2020 годы президент ГМИИ имени Пушкина, заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат двух Государственных премий Российской Федерации, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», доктор искусствоведения, академик Российской академии образования и Российской академии художеств, ветеран Великой Отечественной войны. Не стало Ирины Антоновой 30 ноября 2020 года.