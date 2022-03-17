Москвичей призвали подождать со сменой зимней резины

Столичных автомобилистов призвали пока не менять зимнюю резину на летнюю.

Фото: ТАСС ТАСС

"В межсезонье перед автовладельцами часто встает вопрос, когда лучше переобувать свой автомобиль. Мы совместно с ГИБДД рекомендуем дождаться наступления устойчивых плюсовых температур в ночное время. Пока что ночью в Москве минусовая температура, а в ближайшие дни, по прогнозу синоптиков, минус будет и днем", – отметили в Дептрансе.

Специалисты подчеркнули, что менять резину при перепаде температур с отрицательных до положительных значений в ночные и утренние часы небезопасно. Они порекомендовали переобуваться только при стабильной температуре от плюс 7 градусов.

В Дептрансе напомнили, что резино-техническая смесь летней покрышки дубеет в холод, но размягчается при повышении температур. В то же время зимняя резина остается мягкой в холодное время, но протектор сильно изнашивается при температуре выше плюс 15 градусов.