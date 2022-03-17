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1 час назад

Дептранс призвал москвичей подождать со сменой зимней резины

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Столичных автомобилистов призвали пока не менять зимнюю резину на летнюю.

Москвичей призвали подождать со сменой зимней резины
Фото: ТАССТАСС

"В межсезонье перед автовладельцами часто встает вопрос, когда лучше переобувать свой автомобиль. Мы совместно с ГИБДД рекомендуем дождаться наступления устойчивых плюсовых температур в ночное время. Пока что ночью в Москве минусовая температура, а в ближайшие дни, по прогнозу синоптиков, минус будет и днем", – отметили в Дептрансе.

Специалисты подчеркнули, что менять резину при перепаде температур с отрицательных до положительных значений в ночные и утренние часы небезопасно. Они порекомендовали переобуваться только при стабильной температуре от плюс 7 градусов.

В Дептрансе напомнили, что резино-техническая смесь летней покрышки дубеет в холод, но размягчается при повышении температур. В то же время зимняя резина остается мягкой в холодное время, но протектор сильно изнашивается при температуре выше плюс 15 градусов.

Ранее директор по сервису одного из подразделений группы "Авилон" Павел Сидоров рассказал, что следует проверить в автомобиле перед приходом весны. Специалист рекомендовал обратить внимание на состояние аккумулятора и уплотняющих элементов. Кроме того, следует проверить уровень технических жидкостей и давление в различных системах.

Новости Москвы,Павел Сидоров,Авилон,ГИБДД,
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