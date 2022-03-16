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23 минуты назад

Собянин назначил материальные выплаты чернобыльцам

Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Жителям Москвы, пережившим катастрофу на Чернобыльской АЭС, назначат выплаты материальной помощи. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 16 марта.

Собянин назначил материальные выплаты чернобыльцам
Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства МосквыМаксим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Уточняется, что выплаты производятся лицам из числа пенсионеров или инвалидов. Размер выплаты составит от трех до десяти тысяч рублей.

— В целях дополнительной социальной поддержки граждан, пострадавших вследствие радиационных воздействий, оказание которой предусмотрено государственной программой города Москвы «Социальная поддержка жителей города Москвы», утвержденной постановлением правительства Москвы от 6 сентября 2011 года №420-ПП «Об утверждении государственной программы Москвы «Социальная поддержка жителей города Москвы», и в связи с 36-й годовщиной катастрофы на Чернобыльской АЭС произвести выплату единовременной материальной помощи, — говорится в распоряжении.

Ранее столичный мэр в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ рассказал о проиндексации социальных льгот в Москве. Также он отметил, что правительство города будем поддерживать решения, которые применяются на федеральном уровне.

Также стало известно, что пациенты из Москвы начали получать первые лекарства, которые были произведены по заключенному офсетному контракту.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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