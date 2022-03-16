Собянин назначил материальные выплаты чернобыльцам

Жителям Москвы, пережившим катастрофу на Чернобыльской АЭС, назначат выплаты материальной помощи. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 16 марта.

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Уточняется, что выплаты производятся лицам из числа пенсионеров или инвалидов. Размер выплаты составит от трех до десяти тысяч рублей.

— В целях дополнительной социальной поддержки граждан, пострадавших вследствие радиационных воздействий, оказание которой предусмотрено государственной программой города Москвы «Социальная поддержка жителей города Москвы», утвержденной постановлением правительства Москвы от 6 сентября 2011 года №420-ПП «Об утверждении государственной программы Москвы «Социальная поддержка жителей города Москвы», и в связи с 36-й годовщиной катастрофы на Чернобыльской АЭС произвести выплату единовременной материальной помощи, — говорится в распоряжении.

Ранее столичный мэр в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки субъектов РФ рассказал о проиндексации социальных льгот в Москве. Также он отметил, что правительство города будем поддерживать решения, которые применяются на федеральном уровне.