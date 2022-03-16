В центре Москвы установят памятник Галине Вишневской

Установку памятника оперной певице Галине Вишневской на улице Остоженке в центре столицы перенесли с марта на осень текущего года. Об этом сообщил глава комиссии Московской городской думы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов в среду, 16 марта.

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— На осень перенесли, — передает РИА Новости слова чиновника.

В сентябре 2021 года стало известно, что региональный общественный Фонд культурных и гуманитарных программ имени М. Л. Ростроповича получит грант в размере 15 миллионов рублей от правительства Москвы на установку памятника народной артистке СССР Галине Вишневской. Такое постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.