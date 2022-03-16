В центре Москвы установят памятник Галине Вишневской

Установку памятника оперной певице Галине Вишневской на улице Остоженке в центре столицы перенесли с марта на осень текущего года. Об этом сообщил глава комиссии Московской городской думы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов в среду, 16 марта.
— На осень перенесли, — передает РИА Новости слова чиновника.
В сентябре 2021 года стало известно, что региональный общественный Фонд культурных и гуманитарных программ имени М. Л. Ростроповича получит грант в размере 15 миллионов рублей от правительства Москвы на установку памятника народной артистке СССР Галине Вишневской. Такое постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.
Монумент встроят в главный фасад здания Центра оперного пения Галины Вишневской на улице Остоженке. Автором памятника выступит народный художник России Александр Рукавишников. Согласно проекту, высота мемориала составит почти семь метров. Легендарную оперную певицу изобразят в полный рост. Работа будет выполнена в смешанной технике: из мрамора, бронзы и гранита.