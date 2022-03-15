Названа дата открытия летних веранд в столице

В Москве начали готовиться к открытию летних веранд ресторанов. Дату старта их работы назвали на официальном сайте мэра.
Сезонные веранды откроются в столице 1 апреля. Уже сейчас, с 15 марта, владельцы общепита могут начать монтаж и обустройство территории.
«Все веранды должны быть внесены в городскую схему размещения. В настоящее время она насчитывает 3328 летних кафе», — подтвердил руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Немерюк рассказал, что с 2021 года бизнесмены могут получить услугу по включению летних сооружений при кафе и ресторанах в общую схему в любое время года в электронном виде. Конструкции сезонных кафе, размещенных по индивидуальным проектам, могут сохраняться с 15 ноября по 15 марта. Такое решение приняли по итогам обращений бизнес-сообщества.
На сегодняшний день 27 заведений получили право сохранить конструкции. В городе работает более 70 кафе с верандами, установленными по индивидуальному проекту. Контроль за сезонными кафе осуществляет Государственная инспекция по недвижимости.
«Земля под сезонное кафе предоставляется городом бесплатно. Кроме того, один раз попав в схему размещения, предпринимателю не нужно каждый год снова подавать документы на включение в нее. В прошлом году право законно функционировать получило 3321 летнее кафе. Количество нарушений при размещении сезонных веранд сократилось в полтора раза по сравнению с 2020 годом и почти в два раза по сравнению с 2019-м», — сообщил начальник ведомства Владислав Овчинский.
Кроме того, летом 2021 года в Москве открылся первый полностью смонтированный парклет — специально оборудованная конструкция, напоминающая небольшую летнюю веранду.