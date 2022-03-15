Названа дата открытия летних веранд в столице

«Земля под сезонное кафе предоставляется городом бесплатно. Кроме того, один раз попав в схему размещения, предпринимателю не нужно каждый год снова подавать документы на включение в нее. В прошлом году право законно функционировать получило 3321 летнее кафе. Количество нарушений при размещении сезонных веранд сократилось в полтора раза по сравнению с 2020 годом и почти в два раза по сравнению с 2019-м», — сообщил начальник ведомства Владислав Овчинский.