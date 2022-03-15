В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 111.48EUR 122.45
Войти в почту
1 час назад

Названа дата открытия летних веранд в Москве

МослентаМослента

В Москве начали готовиться к открытию летних веранд ресторанов. Дату старта их работы назвали на официальном сайте мэра.

Названа дата открытия летних веранд в столице
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сезонные веранды откроются в столице 1 апреля. Уже сейчас, с 15 марта, владельцы общепита могут начать монтаж и обустройство территории.

«Все веранды должны быть внесены в городскую схему размещения. В настоящее время она насчитывает 3328 летних кафе», — подтвердил руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Немерюк рассказал, что с 2021 года бизнесмены могут получить услугу по включению летних сооружений при кафе и ресторанах в общую схему в любое время года в электронном виде. Конструкции сезонных кафе, размещенных по индивидуальным проектам, могут сохраняться с 15 ноября по 15 марта. Такое решение приняли по итогам обращений бизнес-сообщества.

На сегодняшний день 27 заведений получили право сохранить конструкции. В городе работает более 70 кафе с верандами, установленными по индивидуальному проекту. Контроль за сезонными кафе осуществляет Государственная инспекция по недвижимости.

«Земля под сезонное кафе предоставляется городом бесплатно. Кроме того, один раз попав в схему размещения, предпринимателю не нужно каждый год снова подавать документы на включение в нее. В прошлом году право законно функционировать получило 3321 летнее кафе. Количество нарушений при размещении сезонных веранд сократилось в полтора раза по сравнению с 2020 годом и почти в два раза по сравнению с 2019-м», — сообщил начальник ведомства Владислав Овчинский.

Кроме того, летом 2021 года в Москве открылся первый полностью смонтированный парклет — специально оборудованная конструкция, напоминающая небольшую летнюю веранду.

Последние новости
Новости Москвы,Владислав Овчинский,Алексей Немерюк,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители