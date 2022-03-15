В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 115.20EUR 127.23
Войти в почту
1 час назад

Москвичам пообещали прохладную, но солнечную погоду в ближайшие дни

ТАССТАСС

Прохладная и солнечная погода ожидает столицу в ближайшее время. Температура днем будет около 0 градусов, а потепление намечается с пятницы, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Москвичам пообещали солнечную погоду в ближайшие дни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Ближайшие дни будут холодными и солнечными в Москве. Со вторника прогнозируются обычные значения температуры, а не апрельские, как в понедельник, например. В ночь на вторник ожидается минус 5, в среду - минус 6-11 градусов, в четверг - минус 8-13 градусов. Днем будет около 0 градусов", - сообщил он.

По словам Вильфанда, со среды температурный фон в столице будет на 3 градуса ниже нормы. "Но это не будет вызывать никакого раздражения, так как будет много солнца", - пояснил он.

Метеоролог сообщил, что повышение температуры днем до положительных значений ожидается в пятницу. Кроме того, обилие солнца будет способствовать уменьшению снежного покрова на 2-3 см к концу недели.

"Слякоти не будет. Это будет не таяние, а сублимация - снег будет испаряться", - отметил Вильфанд.

Новости Москвы,Погода,Роман Вильфанд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители