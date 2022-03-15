Москвичам пообещали солнечную погоду в ближайшие дни

Прохладная и солнечная погода ожидает столицу в ближайшее время. Температура днем будет около 0 градусов, а потепление намечается с пятницы, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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"Ближайшие дни будут холодными и солнечными в Москве. Со вторника прогнозируются обычные значения температуры, а не апрельские, как в понедельник, например. В ночь на вторник ожидается минус 5, в среду - минус 6-11 градусов, в четверг - минус 8-13 градусов. Днем будет около 0 градусов", - сообщил он.

По словам Вильфанда, со среды температурный фон в столице будет на 3 градуса ниже нормы. "Но это не будет вызывать никакого раздражения, так как будет много солнца", - пояснил он.

Метеоролог сообщил, что повышение температуры днем до положительных значений ожидается в пятницу. Кроме того, обилие солнца будет способствовать уменьшению снежного покрова на 2-3 см к концу недели.