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1 час назад

Власти оценили ситуацию с коронавирусом в Москве

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Ситуация с коронавирусом в Москве значительно улучшилась. Такую оценку озвучила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее слова в понедельник, 14 марта, приводит РИА Новости.

Власти оценили ситуацию с коронавирусом в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она пояснила, что заболеваемость COVID-19 и уровень госпитализаций в городе снизились за неделю еще на 40 процентов. Благодаря этому власти могут наращивать объемы оказания плановой и специализированной помощи, отметила Ракова.

«В ближайшее время после проведения необходимых подготовительных работ к ней вернутся около 600 коек в четырех городских больницах», — подытожила заммэра Москвы.

Ранее стало известно, что власти Татарстана отменили обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан. Соответствующее постановление подписала глава регионального управления Роспотребнадзора Марина Патяшина. Ряд других российских регионов в связи с улучшением эпидемиологической обстановки также отменили ковид-сертификаты.

Новости Москвы,Общество,Марина Патяшина,Анастасия Ракова,Роспотребнадзор,
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