Первый парк развлечений по мотивам «Смешариков» откроется весной

"На протяжении года мы разрабатывали локации парка совместно с художниками и создателями сериала, которые более 18 лет назад придумали персонажей, Ромашковую долину и их визуальные образы. Для нас было важно добиться максимальной схожести, чтобы каждый посетитель парка почувствовал, что он и вправду оказался в мультфильме", - процитировали в пресс-службе управляющего директора ГК "Рики" (правообладатель бренда "Смешарики") Марка Завадского.