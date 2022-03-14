Первый парк развлечений по мотивам «Смешариков» откроется весной

Первый парк по мотивам мультсериала "Смешарики" откроется в апреле на территории московского парка развлечений "Сказка" в Крылатском. Об этом ТАСС сообщили в группе компаний "Рики".
"На протяжении года мы разрабатывали локации парка совместно с художниками и создателями сериала, которые более 18 лет назад придумали персонажей, Ромашковую долину и их визуальные образы. Для нас было важно добиться максимальной схожести, чтобы каждый посетитель парка почувствовал, что он и вправду оказался в мультфильме", - процитировали в пресс-службе управляющего директора ГК "Рики" (правообладатель бренда "Смешарики") Марка Завадского.
Проект, получивший название "Страна Смешариков", откроется внутри парка "Сказка" в Крылатском. Посетителей ожидают детские аттракционы, интерактивные домики героев, батуты, лабиринты и другие развлечения.
"Мы перенесли мультфильм в реальность и теперь у каждого ребенка будет возможность полностью погрузиться в атмосферу любимой истории: вживую пообщаться с героями и побывать у них в гостях. Поклонники мультсериала смогут очутиться в настоящей Ромашковой долине, где живет самая дружная компания главных героев, и заглянуть в домики каждого из них - Кроша, Ёжика, Совуньи, Нюши, Бараша, Пина, Кар-Карыча, Лосяша и Копатыча", - добавил гендиректор парка развлечений "Сказка" Андрей Кунов.