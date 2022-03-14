В Донском некрополе началась реставрация надгробий Нарышкиных

Специалисты приведут в порядок памятники на могилах супругов Нарышкиных — представителей древнейшего дворянского рода. По архивным документам и фотоматериалам будут воссозданы утраченные декоративные элементы надгробий.

Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

В некрополе Донского монастыря началась реставрация надгробий на могилах дворянской супружеской четы Михаила Михайловича (1798–1863) и Елизаветы Петровны (1801–1867) Нарышкиных. Захоронения находятся в южной части некрополя (недалеко от церкви Михаила Архангела) и обладают статусом объекта культурного наследия федерального значения.

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«Мосгорнаследие продолжает масштабную работу по сохранению исторических надгробий и захоронений на территории Донского некрополя. Это объекты культурного наследия. В настоящий момент специалисты приводят в порядок могилы супругов Михаила и Елизаветы Нарышкиных. Надгробные памятники планируют демонтировать, расчистить от загрязнений, а затем покрыть специальными защитными составами. Также реставраторы укрепят общий фундамент двух захоронений. Все работы будут проведены под контролем ведомства», — рассказал глава Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Надгробие Михаила Нарышкина представляет собой шестиконечный трилистниковый крест, установленный на постаменте прямоугольной формы. Памятник выполнен из белого известняка и закреплен на гранитной плите. На постаменте можно увидеть неглубокую нишу круглой формы. Вероятно, в нем находился медальон, но он был утерян. Как выглядел медальон, неизвестно, архивные документы не сохранились. На гранитной плите высечена памятная надпись с эпитафией: «Здесь покоится тело Михаила Михайловича Нарышкина / родился 4 февраля 1798 года / скончался 2 января 1883 года; онъ былъ кротокъ, смирененъ сердцемъ и ничего не осуждалъ».

Памятник из темного камня габбро на могиле Елизаветы Нарышкиной по форме напоминает аналой (специальный церковный столик). Его поверхность будто бы укрыта покрывалом, украшенным по краям бахромой с четырьмя кисточками. На аналое лежит раскрытая книга. Надпись, высеченная на монументе, гласит: «Елисавета Петровна Нарышкина / рожденная графиня Коновницына / родилась 1 апрƀля 1801 года / скончалась 11 декабря 1867 года». Надгробные памятники четы Нарышкиных поставлены на общий стилобат, выполненный из двух блоков песчаника.

В 20–30-е годы ХХ века памятники на могилах четы Нарышкиных были серьезно повреждены. В этот период с надгробия Елизаветы Петровны исчез крест из белого мрамора, который был установлен над раскрытой книгой. А с надгробия Михаила Нарышкина пропал медальон. Сейчас мемориалы находятся в неудовлетворительном состоянии. В последний раз памятник на могиле Михаила Михайловича реставрировали в 1969 году, а сведений о реставрации надгробия Елизаветы Петровны обнаружить не удалось.

Во время нынешней реставрации планируется воссоздать мраморный крест для монумента Нарышкиной. В этом помогут архивные документы и фотографии. Поверхности и декоративные элементы двух памятников тщательно промоют, устранят на них сколы, трещины и заделают швы. Отдельное внимание уделят мемориальным надписям — их почистят и покроют сусальным золотом.

Михаил Нарышкин родился 4 (15 — по новому стилю) февраля 1798 года в семье потомственных дворян. Род Нарышкиных известен с XV века. Михаил Михайлович сделал блестящую военную карьеру — от подпрапорщика до полковника, участвовал в Кавказской войне (1817–1864), был декабристом, членом Союза благоденствия и Северного тайного общества. В 1826 году за участие в декабрьском восстании был приговорен к каторжным работам в Сибири на 12 лет с лишением всех чинов и дворянства. Позже срок был сокращен до восьми лет. Умер Михаил Нарышкин в Москве в возрасте 64 лет.

Елизавета Нарышкина, урожденная графиня Коновницына, родилась 1 (13 — по новому стилю) апреля 1801 года в семье отставного генерал-майора Петра Петровича Коновницына — героя Отечественной войны 1812 года. Она была фрейлиной императрицы Марии Федоровны. Елизавета Петровна одной из первых среди жен декабристов приняла решение последовать за мужем в Сибирь. Умерла в Псковской губернии в возрасте 67 лет. Похоронена в Москве.

Работы по реставрации художественных надгробий в некрополе Донского монастыря ведутся с 2011 года. Всего за 10 лет были отреставрированы более сотни памятников. Сейчас специалисты трудятся над сохранением еще 46 надгробий.

Некрополь Донского монастыря — крупнейший сохранившийся в Москве дворянский некрополь ХVIII–XIX веков. На его территории находятся семейные захоронения многих дворянских династий, в частности рода Рюриковичей. Также там покоятся известные горожане, деятели науки и искусства. Например, литераторы Александр Сумароков, Владимир Одоевский, Василий Пушкин, Владимир Соллогуб, архитекторы Осип Бове, Петр Барановский, мыслитель Петр Чаадаев, историк Василий Ключевский и многие другие.