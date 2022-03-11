Экстремально высокое давление ожидается в Москве

Атмосферное давление в Москве на следующей неделе повысится до экстремально высоких значений. Об этом в пятницу, 11 марта, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва Софья Сандурская / АГН Москва

— Начиная со вторника давление станет высоким, а к концу недели оно будет стремиться к экстремально высоким значениям, примерно на 22-25 миллиметров ртутного столба выше нормы. Поэтому в среду, четверг и пятницу следующей недели ночью температура будет ниже нормы на пару градусов — днем плюс два-три, — уточнил он.

Вильфанд добавил, что в Москве будет яркая и солнечная погода, но снег будет таять очень медленно из-за его сублимации — перехода из твердой фазы в газообразную. Высота снежного покрова на следующей неделе уменьшится максимум на два-три сантиметра, передает слова синоптика агентство городских новостей «Москва».

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столице в эти выходные. По ее словам, москвичам стоит ожидать постепенного потепления.