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49 минут назад

Экстремально высокое давление ожидается в Москве на следующей неделе

Вечерняя МоскваВечерняя Москваиещё 4

Атмосферное давление в Москве на следующей неделе повысится до экстремально высоких значений. Об этом в пятницу, 11 марта, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Экстремально высокое давление ожидается в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН МоскваСофья Сандурская / АГН Москва

— Начиная со вторника давление станет высоким, а к концу недели оно будет стремиться к экстремально высоким значениям, примерно на 22-25 миллиметров ртутного столба выше нормы. Поэтому в среду, четверг и пятницу следующей недели ночью температура будет ниже нормы на пару градусов — днем плюс два-три, — уточнил он.

Вильфанд добавил, что в Москве будет яркая и солнечная погода, но снег будет таять очень медленно из-за его сублимации — перехода из твердой фазы в газообразную. Высота снежного покрова на следующей неделе уменьшится максимум на два-три сантиметра, передает слова синоптика агентство городских новостей «Москва».

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столице в эти выходные. По ее словам, москвичам стоит ожидать постепенного потепления.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что настоящая весна вернется на улицы столицы в конце второй декады текущего месяца. Он считает, что практически до 20-х чисел марта погода в Москве будет довольно прохладной, но ясной.

Новости Москвы,Татьяна Позднякова,Александр Шувалов,Роман Вильфанд,
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