В Москве пройдет концерт в поддержку спецоперации России на Украине

Концерт в поддержку российской армии и спецоперации России на Украине состоится 9 марта в Москве, сообщается на странице музыкальной группы "7Б" в "ВКонтакте", которая выступит на мероприятии.
"Сейчас важно выразить поддержку спецоперации и нашей армии. "Z-Концерт" призван показать отношение настоящих патриотов к происходящим в эти дни событиям", - говорится в сообщении.
Участие в концерте также примут "Джанго", "Зверобой", "Бахыт-Компот", "Земляне", Вадим Самойлов (онлайн-выступление), Иван Охлобыстин, Николай Стариков, Сергей Михеев, Стас Старовойтов, Николай Агутин, отмечается в сообщении.
Мероприятие состоится по адресу: улица Нижние Мневники, дом 110. Вход бесплатный, начало в 19:00.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.