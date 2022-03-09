В Москве пройдет концерт в поддержку спецоперации России на Украине

Концерт в поддержку российской армии и спецоперации России на Украине состоится 9 марта в Москве , сообщается на странице музыкальной группы "7Б" в " ВКонтакте ", которая выступит на мероприятии.

"Сейчас важно выразить поддержку спецоперации и нашей армии. "Z-Концерт" призван показать отношение настоящих патриотов к происходящим в эти дни событиям", - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.