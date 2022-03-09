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31 минуту назад

В Москве пройдет концерт в поддержку спецоперации России на Украине

ТАССТАСС

Концерт в поддержку российской армии и спецоперации России на Украине состоится 9 марта в Москве, сообщается на странице музыкальной группы "7Б" в "ВКонтакте", которая выступит на мероприятии.

В Москве пройдет концерт в поддержку спецоперации России на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сейчас важно выразить поддержку спецоперации и нашей армии. "Z-Концерт" призван показать отношение настоящих патриотов к происходящим в эти дни событиям", - говорится в сообщении.

Участие в концерте также примут "Джанго", "Зверобой", "Бахыт-Компот", "Земляне", Вадим Самойлов (онлайн-выступление), Иван Охлобыстин, Николай Стариков, Сергей Михеев, Стас Старовойтов, Николай Агутин, отмечается в сообщении.

Мероприятие состоится по адресу: улица Нижние Мневники, дом 110. Вход бесплатный, начало в 19:00.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Новости Москвы,Стас Старовойтов,Иван Охлобыстин,Сергей Михеев,Николай Стариков,Вадим Самойлов,Владимир Путин,Минобороны России,
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