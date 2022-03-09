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2 часа назад

Актриса назвала Москву лучшим городом для ролевиков

МослентаМослентаиещё 1

Актриса из Магадана Анастасия Киреева успела пожить в разных городах России, а пять лет назад незапланированно переехала в Москву, где открыла иммерсивный Театр Живого Действия. Этому поспособствовало ее необычное увлечение — ролевые игры. В беседе с «Мослентой» россиянка объяснила, почему именно столица является лучшим местом в стране для ролевиков.

Актриса назвала Москву лучшим городом для ролевиков
Фото: ВКонтактеВКонтакте

«В Москву меня пригласили друзья из Ассоциации "Игры будущего", чтобы вместе создавать проекты на основе нашего ролевого опыта, заниматься гейм-дизайном», — поделилась Киреева.

Она подчеркнула, что для людей, которым нравится активно проводить время, в том числе играть в ролевые игры или заниматься чем-то, что их напоминает, столица дает очень много возможностей.

«Фактически это первый город нашей страны, где подобные занятия перестали называть "маргинальным увлечением". Здесь огромное ролевое сообщество, и влиться в него очень просто», — сказала она.

«Москва — город, наполненный ролевой историей. Например, Нескучный сад — легендарное место для нашего движения. Фактически именно там все и зарождалось», — рассказала собеседница «Мосленты».

Актриса и гейм-дизайнер добавила, что новичкам в Москве не нужно «в ужасе собираться на свою первую в жизни игру», потому что здесь не составляет большого труда найти поддержку и компанию.

Ранее московская актриса рассказала о своей необычной коллекции.

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