В столице заметили исчезновение колоритных московских старушек

Российская художница Татьяна Назаренко рассказала, что заметила исчезновение из столицы бабушек определенного типажа. Своими наблюдениями она поделилась с изданием «Москвич Mag».

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Назаренко отметила, что жители города со временем очень изменились.

«Вспоминаю, когда переехала в Брюсов переулок и ходила на Пасху в церковь Воскресения на Успенском Вражке. Вокруг стояли чудесные старички и старушки со свечками. Настоящие московские старушки», — вспомнила она.

Художница рассказала, что пенсионерки ждали крестного хода, целовались и относились к посещению храма с радостным волнением. Однако, по ее словам, со временем колоритные пожилые люди исчезли, а им на смену пришли поверхностно относящиеся к религии люди.

Ранее россияне уже обсуждали исчезновение с улиц города «настоящих арбатских старушек». Пользователи сети пришли к выводу, что женщины этого типа уже практически не встречаются в Москве.