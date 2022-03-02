Названо отличие москвичей от жителей других городов

«Мне кажется, в Москве люди достаточно спонтанны и гостеприимны», — предположила Кончаловская. Она отметила, что этими качествами отличаются ее столичные друзья, однако добавила, что среди них не так много коренных москвичей.

Кроме того, сравнивая Москву с Нью-Йорком, Берлином, Парижем и Лондоном, Кончаловская выделила «безумную энергию» столицы. «Она одновременно и очень воодушевляет, и может высасывать много сил. Во время учебы в Париже мне очень не хватало широких московских улиц, дворов с деревьями и того, что видно небо — оно везде!», — поделилась режиссер.