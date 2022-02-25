В Москве отремонтировали 11 тысяч м² гранитных лестниц

В 2021 году в столице обновили более 11 тысяч квадратных метров гранитных лестниц. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства.

Фото: Москва 24/Михаил Сипко Москва 24/Михаил Сипко

В общей сложности ремонт провели почти на 100 объектах. В их число вошли Бережковский и Крылатский мосты, а также подземные пешеходные переходы у здания Центрального телеграфа и на Пушкинской площади.

В первую очередь рабочие заделали сколы и трещины, образовавшиеся на гранитном камне. При необходимости не подлежащие восстановлению ступени меняли полностью. Кроме того, на лестницах отремонтировали системы подогрева.