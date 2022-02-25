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1 час назад

В Москве отремонтировали 11 тысяч квадратных метров гранитных лестниц

Москва24иещё 3

В 2021 году в столице обновили более 11 тысяч квадратных метров гранитных лестниц. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства.

В Москве отремонтировали 11 тысяч м² гранитных лестниц
Фото: Москва 24/Михаил СипкоМосква 24/Михаил Сипко

В общей сложности ремонт провели почти на 100 объектах. В их число вошли Бережковский и Крылатский мосты, а также подземные пешеходные переходы у здания Центрального телеграфа и на Пушкинской площади.

В первую очередь рабочие заделали сколы и трещины, образовавшиеся на гранитном камне. При необходимости не подлежащие восстановлению ступени меняли полностью. Кроме того, на лестницах отремонтировали системы подогрева.

Уточняется, что ремонтные работы на уличных лестницах проводятся для повышения безопасности пешеходов. Материал ступеней способен деформироваться из-за интенсивной эксплуатации и воздействия погодных условий, в связи с чем его необходимо своевременно обновлять.

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