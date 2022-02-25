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1 час назад

В Москве действуют новые правила получения субсидий на оплату ЖКУ

Mos.ruиещё 2

Субсидия предоставляется семьям, которые тратят на оплату ЖКУ более 10 процентов от совокупного дохода.

В Москве действуют новые правила получения субсидий на оплату ЖКУ
Фото: Mos.ruMos.ru

С этого года в столице вступили в силу новые правила получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

«Субсидия на ЖКУ — одна из самых распространенных мер социальной поддержки москвичей. В 2021 году выплаты получали почти 900 тысяч человек: пенсионеры, люди с инвалидностью, безработные, многодетные семьи, студенты. В этом году в силу вступили новые правила получения субсидий: если раньше заявитель должен был подтвердить отсутствие долгов по оплате ЖКУ, то с этого года отказать в поддержке могут только при наличии задолженности, которая подтверждена судебным актом, вступившим в законную силу. При условии, что эти долги образовались за период не более трех последних лет», — сообщил руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Вячеслав Торсунов.

Он также напомнил, что заявителям больше не нужно брать справки об отсутствии задолженности. Теперь необходимую информацию госорганы получают через систему межведомственного электронного взаимодействия. Получателям достаточно вовремя подавать заявление, чтобы продолжить получать выплаты.

Субсидия предоставляется семьям, которые тратят на оплату ЖКУ более 10 процентов от совокупного дохода, — это самый низкий показатель по стране (в соответствии с действующим федеральным законом установлен порог, который не может превышать 22 процентов). Выплаты предоставляются на шесть месяцев, после чего нужно подать заявление повторно.

Оформить субсидии жители столицы могут на mos.ru или в центрах госуслуг.

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