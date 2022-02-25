В Москве действуют новые правила получения субсидий на оплату ЖКУ

«Субсидия на ЖКУ — одна из самых распространенных мер социальной поддержки москвичей. В 2021 году выплаты получали почти 900 тысяч человек: пенсионеры, люди с инвалидностью, безработные, многодетные семьи, студенты. В этом году в силу вступили новые правила получения субсидий: если раньше заявитель должен был подтвердить отсутствие долгов по оплате ЖКУ, то с этого года отказать в поддержке могут только при наличии задолженности, которая подтверждена судебным актом, вступившим в законную силу. При условии, что эти долги образовались за период не более трех последних лет», — сообщил руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Вячеслав Торсунов.