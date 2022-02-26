С юга России в Москву запустят дополнительные поезда

Компания «Гранд Сервис Экспресс» запустит дополнительные поезда из Симферополя в столицу через Тамань, Ростов-на-Дону, Воронеж и Рязань . О новых рейсах с юга России сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

«В связи с возросшим спросом на железнодорожные перевозки из Крыма, возникшим в связи с временным закрытием аэропортов на юге России, компания "Гранд Сервис Экспресс" назначила на 27, 28 февраля и 2 марта новые рейсы дополнительного поезда "Таврия" № 195/196 из Симферополя в Москву. Ранее были назначены рейсы на 25, 26 февраля и 1 марта. Благодаря дополнительному поезду в продажу поступило 3,5 тысячи билетов», — говорится в сообщении.

В составе поезда имеется один купейный (штабной) и не менее 11 плацкартных вагонов. Время в пути составит 32 часа. Продажу билетов открыли на сайте компании-перевозчика. В пресс-службе уточнили, что спрос на поезда из Крыма вырос в шесть раз, кроме того, в два раза увеличилось число тех, кто хочет купить билеты на полуостров.