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2 часа назад

С юга России в Москву запустят дополнительные поезда

Мослентаиещё 2

Компания «Гранд Сервис Экспресс» запустит дополнительные поезда из Симферополя в столицу через Тамань, Ростов-на-Дону, Воронеж и Рязань. О новых рейсах с юга России сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

С юга России в Москву запустят дополнительные поезда
Фото: ReutersReuters

«В связи с возросшим спросом на железнодорожные перевозки из Крыма, возникшим в связи с временным закрытием аэропортов на юге России, компания "Гранд Сервис Экспресс" назначила на 27, 28 февраля и 2 марта новые рейсы дополнительного поезда "Таврия" № 195/196 из Симферополя в Москву. Ранее были назначены рейсы на 25, 26 февраля и 1 марта. Благодаря дополнительному поезду в продажу поступило 3,5 тысячи билетов», — говорится в сообщении.

В составе поезда имеется один купейный (штабной) и не менее 11 плацкартных вагонов. Время в пути составит 32 часа. Продажу билетов открыли на сайте компании-перевозчика. В пресс-службе уточнили, что спрос на поезда из Крыма вырос в шесть раз, кроме того, в два раза увеличилось число тех, кто хочет купить билеты на полуостров.

«Всего в период с 24 февраля по 6 марта в продажу поступило около 7 тысяч дополнительных мест. Цены для пассажиров остаются на прежнем уровне», — заверили представители перевозчика.

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