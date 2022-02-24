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1 час назад

Вестибюль станции метро «Комсомольская» отремонтируют до конца года

Mos.ruиещё 6

Здесь появится выход из нового подземного перехода от Ленинградского вокзала.

Вестибюль станции метро «Комсомольская» отремонтируют
Фото: Mos.ruMos.ru

Вестибюль станции метро «Комсомольская» отремонтируют. Работы продлятся до конца года и будут вестись поэтапно, без его закрытия.

Обновленный вестибюль станет намного комфортнее, а горожане смогут не менять привычные маршруты. Специалисты заменят облицовку и коммуникации, восстановят гидроизоляцию, перенесут кассы — на их месте расположится выход из нового подземного перехода от Ленинградского вокзала.

Развитие метрополитена — одно из приоритетных направлений работы города. За последние 10 лет сеть метро выросла в 1,5 раза, транспорт стал доступнее для многих москвичей. С 2011 года построили 195,4 километра линий, 100 станций, три дополнительных вестибюля, 11 электродепо.

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