Здесь появится выход из нового подземного перехода от Ленинградского вокзала.

Фото: Mos.ru Mos.ru

Вестибюль станции метро «Комсомольская» отремонтируют. Работы продлятся до конца года и будут вестись поэтапно, без его закрытия.

Обновленный вестибюль станет намного комфортнее, а горожане смогут не менять привычные маршруты. Специалисты заменят облицовку и коммуникации, восстановят гидроизоляцию, перенесут кассы — на их месте расположится выход из нового подземного перехода от Ленинградского вокзала.