Здесь появится выход из нового подземного перехода от Ленинградского вокзала.
Вестибюль станции метро «Комсомольская» отремонтируют. Работы продлятся до конца года и будут вестись поэтапно, без его закрытия.
Обновленный вестибюль станет намного комфортнее, а горожане смогут не менять привычные маршруты. Специалисты заменят облицовку и коммуникации, восстановят гидроизоляцию, перенесут кассы — на их месте расположится выход из нового подземного перехода от Ленинградского вокзала.
Развитие метрополитена — одно из приоритетных направлений работы города. За последние 10 лет сеть метро выросла в 1,5 раза, транспорт стал доступнее для многих москвичей. С 2011 года построили 195,4 километра линий, 100 станций, три дополнительных вестибюля, 11 электродепо.