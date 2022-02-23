Автопробег в поддержку признания ДНР и ЛНР прошел в Москве

В Москве состоялся патриотический автопробег «Своих не бросаем» в поддержку решения о признании ДНР и ЛНР, сообщают СМИ.

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Автопробегу стартовал с площадки возле Воробьевых гор и двинулся к Крымскому мосту. В нем приняли участие сотни москвичей более чем на 150 машинах, украшенных флагами России, ДНР и ЛНР. Девушки пели песню «Катюша», а парни надували воздушные шары в цветах триколора, пишет «Комсомольская правда».

Станислав Кузьменко, руководитель молодежного общественное движение «Волонтерская рота боевого братства», которое организовало автопробег, заявил, что в акции приняли участие «жители Москвы», собравшиеся «в сердце Русского мира, чтобы поддержать решение президента о признании ДНР и ЛНР». «Хотим, чтобы люди стали больше уделять внимания на политические и исторические факты. И поддержать наших братьев из Донецка и Луганска», – сказал он.

Накануне прошел автопробег в Донецке.

Кузьменко также сообщил, что в поддержку республик «запускают хэштег #своихнебросаем».

«Можно делиться радостными и историческими событиями Русского мира», – заявил он.