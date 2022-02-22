Собянин вручил премии Москвы в области обеспечения безопасности

Мэр столицы Сергей Собянин в преддверии Дня защитника Отечества вручил награды лауреатам городской премии 2021 года в области обеспечения безопасности, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

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«Поздравляю с наступающим Днем защитника Отечества. С каждым годом ситуация не становится спокойнее. Международные вызовы диктуют свои условия и роль людей, которые выбрали свои профессии - профессия «Родину защищать» с каждым годом становится более значимой. Как и не менее значимым является обеспечение спокойствия, безопасности, правопорядка в нашем огромном городе. Сегодня мы подводим итоги и вручаем городские премии в области безопасности. Здесь находятся люди, которые своим повседневным трудом, своим талантом, своим отношением к делу, обеспечивают порядок в нашем городе», - сказал Собянин.

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Он подчеркнул, что за последние годы ситуация с преступностью изменилась «значительно в лучшую сторону».

«Мы все прекрасно понимаем, что задач перед городом, перед правоохранительными органами стоит огромное количество, и москвичи надеются на вас, и говорят вам спасибо. <…> Спасибо вам от имени москвичей и от меня лично. Поздравляю с наградами», - заключил мэр Москвы.

Согласно материалам пресс-службы мэрии и правительства города, премии присуждаются с 2011 года за значительный вклад в обеспечение комплексной безопасности города, создание научных разработок и технологий, реализация которых позволила существенно повысить уровень безопасности города. Ежегодно присуждается до пяти премий в размере 1 млн руб. каждая. При присуждении премии коллективу денежная часть делится между его членами поровну.

Премии 2021 года присуждены сотрудникам Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве. Кроме того, за большой вклад в обеспечение безопасности деятельности московских судов и исполнения судебных решений наград были удостоены восемь сотрудников Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Москве.

Также сотрудников Главного управления МВД России по Москве наградили за заслуги в укреплении законности и правопорядка, большой вклад в обеспечение безопасности граждан при проведении общественно-политических, культурно-массовых и религиозных мероприятий в столице.

Помимо этого, награды получили девять сотрудников Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардия) по Москве, сотрудники управления Федеральной службы исполнения наказаний по столице.