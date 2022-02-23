В Москве прошел салют в честь Дня защитника Отечества

Отдельный гвардейский салютный дивизион им. маршала артиллерии Владимира Михалкина дал в Москве салют в честь Дня защитника Отечества. Военные устроили в столичном небе красочное огненное шоу.

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Из 72 салютных установок и специальных пусковых комплексов для производства салютов "Триколор" в общей сложности было выпущено свыше 12 тысяч фейерверков более чем 70 видов. Самые яркие из них носят чудесные имена и названия - "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" "Фиалка" … Купола их разрывов превышают в диаметре 300 метров.

Особый окрас салюту придало звуковое сопровождение, которое обеспечили расчеты входящей в состав дивизиона батареи пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны. Они дали в День защитника Отечества 30 залпов.