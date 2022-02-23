В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 80.42EUR 90.88
Войти в почту
1 час назад

В Москве прошел салют в честь Дня защитника Отечества

Российская Газетаиещё 1

Отдельный гвардейский салютный дивизион им. маршала артиллерии Владимира Михалкина дал в Москве салют в честь Дня защитника Отечества. Военные устроили в столичном небе красочное огненное шоу.

В Москве прошел салют в честь Дня защитника Отечества
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Из 72 салютных установок и специальных пусковых комплексов для производства салютов "Триколор" в общей сложности было выпущено свыше 12 тысяч фейерверков более чем 70 видов. Самые яркие из них носят чудесные имена и названия - "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" "Фиалка" … Купола их разрывов превышают в диаметре 300 метров.

Особый окрас салюту придало звуковое сопровождение, которое обеспечили расчеты входящей в состав дивизиона батареи пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны. Они дали в День защитника Отечества 30 залпов.

Ранее в пресс-службе Западного военного округа рассказали, что каждая салютная установка состоит из 6 модулей различного калибра - от 105 до 310 мм. Специальное программное обеспечение, которым оснащены эти установки, позволяет проектировать и моделировать сценарий огненного шоу, добиваясь бесконечного разнообразия картин, и сделать салют красочным и интересным. "Управление салютными установками программируется в соответствии с готовым сценарием. Оператору установки перед началом салюта достаточно лишь нажать кнопку пуска. Время выстрела корректируется автоматизированной системой до миллисекунд", - объяснили в пресс-службе ЗВО.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители