Реставрация южного вестибюля станции метро «Динамо» завершена

Завершены работы по реставрации южного вестибюля станции «Динамо» Замоскворецкой линии Московского метрополитена, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
«Мы закончили реставрацию южного вестибюля станции «Динамо» - он снова открыт для пассажиров. <...> «Динамо» - памятник архитектуры. За годы некоторые задумки архитектора Дмитрия Чечулина были изменены, а элементы - утрачены. Основываясь на архивных документах, чертежах и фотографиях, мы вернули вестибюлю исторический облик», - говорится в сообщении.
Как уточняется, в ходе работ отреставрировали лепной декор и декоративную штукатурку, светильники на балконах с деревянным основанием, металлические решетки, фасад, вернули стенам исторический цвет, воссоздали уникальный купол с витражом и подсветкой, отремонтировали потолок.
«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы реализуем программу реставрации станций - объектов культурного наследия. Наша задача - восстановить и сохранить их облик. С 2010 года были отреставрированы вестибюли на пяти станциях и фасады на 25 станциях московского метро, эта программа будет продолжена. Все работы проводятся под тщательным надзором департамента культурного наследия», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.