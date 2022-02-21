Реставрация южного вестибюля станции метро «Динамо» завершена

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы реализуем программу реставрации станций - объектов культурного наследия. Наша задача - восстановить и сохранить их облик. С 2010 года были отреставрированы вестибюли на пяти станциях и фасады на 25 станциях московского метро, эта программа будет продолжена. Все работы проводятся под тщательным надзором департамента культурного наследия», - приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.