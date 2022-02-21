В "Москино" покажут фильмы фестиваля "Дух огня"

"С 1 по 6 марта в кинотеатре "Москино Салют" и "Москино Молодежный" пройдут показы российской программы международного фестиваля дебютов "Дух огня". Вас ждут картины начинающих российских режиссеров - портрет родных мест, где сочетаются документальное и постановочное ("Край"), черная хулиганская комедия ("Сдохнуть нужно, чтобы вы приехали"), история слепнущего ведущего Отара Кушинашвили ("Глаза Отара"), странности рабочих будней специалиста по лифтовому оборудованию ("Наводка"), полная тоски и надежды драма о мальчике из неблагополучной семьи ("Мятный пряник") и фильм-загадка о путешествии по лабиринту собственной памяти ("Гобелен"), - говорится в сообщении.