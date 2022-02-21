В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 76.77EUR 87.34
Войти в почту
1 час назад

В "Москино" покажут фильмы фестиваля "Дух огня"

ТАСС

Показы российской программы международного фестиваля дебютом "Дух огня" пройдут с 1 по 6 марта в киносети "Москино" в Москве. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте киносети.

В "Москино" покажут фильмы фестиваля "Дух огня"
Фото: Открытые источникиОткрытые источники

"С 1 по 6 марта в кинотеатре "Москино Салют" и "Москино Молодежный" пройдут показы российской программы международного фестиваля дебютов "Дух огня". Вас ждут картины начинающих российских режиссеров - портрет родных мест, где сочетаются документальное и постановочное ("Край"), черная хулиганская комедия ("Сдохнуть нужно, чтобы вы приехали"), история слепнущего ведущего Отара Кушинашвили ("Глаза Отара"), странности рабочих будней специалиста по лифтовому оборудованию ("Наводка"), полная тоски и надежды драма о мальчике из неблагополучной семьи ("Мятный пряник") и фильм-загадка о путешествии по лабиринту собственной памяти ("Гобелен"), - говорится в сообщении.

Первый показ пройдет 1 марта. В этот день зрители смогут увидеть картину "Край". Режиссером фильма является Алексей Лапин.

О фестивале

В 2020 году XVIII Международный фестиваль проходил очно с 5 по 9 марта. Тема фестиваля называлась "Пусть всегда будет … Мировое детское и юношеское кино". Главный приз "Золотая тайга" международного конкурса XVIII фестиваля получил российский фильм режиссера Дмитрия Мамулии "Преступный человек".

Идея проведения фестиваля "Дух огня" принадлежит кинорежиссеру Сергею Соловьеву. Ежегодно в разных залах Ханты-Мансийска и всего округа во время мероприятия проходят конкурсные и информационные показы. Мероприятие проходит при поддержке правительства Югры.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители