На фестиваль "Спасская башня" будут пускать только по QR-кодам

Началась продажа билетов на военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". В этом году мероприятие пройдет в COVID-free формате, сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию фестиваля.

"Сегодня стартует первый этап продаж билетов на юбилейный XV Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня", который пройдет в Москве на Красной площади с 26 августа по 4 сентября", – отметили в дирекции.

Фестиваль примет российские и зарубежные военно-оркестровые и творческие коллективы. В рамках мероприятия пройдут пиротехнические шоу, будут подготовлены световые инсталляции. В частности, Кремлевская школа верховой езды продемонстрирует свою шоу-программу.

В 2021 году фестиваль проходил на Красной площади с 27 августа по 5 сентября с учетом антиковидных мер предосторожности. Так, посетителей пускали только при наличии QR-кода с информацией о вакцинации, пройденном ПЦР-тестировании, тесте на антитела или перенесенной болезни. Специальным гостем мероприятия стал солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн.