Одна из станций московского метро открыла свадебный сезон

Свадебный сезон открылся на станции «Маяковская» московского метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба Московского транспорта.

Фото: АГН «Москва» АГН «Москва»

По информации источника, с начала 2022 года здесь поженились уже три пары. Церемонии бракосочетания проходили, как в обычном ЗАГСе, но ночью, когда на платформе не было пассажиров.

В рамках проекта мэра столицы Сергея Собянина в Москве стали проводить регистрации брака не только в ЗАГСах, но и в других местах, в том числе в Московском транспорте.

Сообщается, что в прошлом году на Северном речном вокзале и станции метро «Маяковская» поженились 18 пар, а в этом их число увеличится до 150.

Ранее, в декабре прошлого года стало известно, что загсы начали прием заявлений на выездную регистрацию брака в необычных местах Москвы. Заключить брак можно в особняке Спиридонова, Серебряном Бору, музее-усадьбе «Остафьево», усадьбах Муравьевых-Апостолов и Третьякова, на панорамных площадках в башне «ОКО» и на Останкинской телебашне, в бутик-отеле «Богородское», «Москвариуме» и храме Матроны Московской.