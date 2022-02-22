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1 час назад

Температура в Москве и Московской области достигла максимума с начала года

Вести Подмосковьяиещё 11

Сегодня метеостанции Гидрометцентра зафиксировали самую теплую погоду в Москве и Московской области с начала года. В центре столицы столбики термометров поднялись до 5,6 градусов выше ноля, а в подмосковном Серпухове плюсовая температура достигла 5,7 градусов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Температура в Москве достигла максимума с начала года
Фото: Александр Авилов / АГН "Москва"Александр Авилов / АГН "Москва"

«Сегодня самый теплый день. Температура в Серпухове – 5,7 градусов, в Москве на Балчуге – 5,6, на реперной станции Гидрометцентра на ВВЦ – 4,9 градусов, но окончательные данные могут быть чуть выше», - заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Метеоролог также отметил, что 23 февраля погода будет теплой, но все же на один градус холоднее показателей сегодняшнего дня. Самым теплым днем 22 февраля стал в 2020 году. Тогда столбики термометров поднялись до 6,7 градусов выше ноля.

В Москве снег тает с рекордной быстротой. 21 февраля высота снежного покрова составляла 23 см, тогда как нормой в этом месяце считается 38-39 см.

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