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2 часа назад

В 2022 году в Москве появятся речные регулярные маршруты

Вести Подмосковья

В 2022 году в Москве появятся речные регулярные маршруты
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Уже в нынешнем году в Москве запустят регулярные маршруты речного транспорта. Для этого, в том числе, осуществляется благоустройство набережных - Симоновской, Шелепихинской, Марка Шагала, Тараса Шевченко и других. Об этом главный архитектор столицы Сергей Кузнецов сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«В этом году первые регулярные маршруты должны будут запуститься по реке. То, что в программы мы закладывали еще в 2014 году, когда зарождалась программа развития реки», - заявил он, добавив, что развивается не только Москва-река, но и Яуза. Также он заметил, что в программе благоустройства заложен план по созданию из Мневников полноценного обустроенного острова-набережной.

Ранее сообщалось, что в 2022 году круизная компания «ВодоходЪ» начала тестировать первый электрический речной трамвай. Планируется, что к маю 2023 году по воде будет ходить уже 21 речной электротрамвай.

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