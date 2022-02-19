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56 минут назад

Первые речные маршруты запустят в Москве в 2022 году

ТАСС

Регулярные маршруты речного транспорта столицы планируют запустить уже в 2022 году. Об этом в субботу сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Первые речные маршруты запустят в Москве в 2022 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В этом году первые регулярные маршруты должны будут запуститься по реке. <…> То, что в программы мы закладывали еще в 2014, когда зарождалась программа развития реки - да, регулярный транспорт, сейчас мы, надеюсь, его увидим", - сказал он.

По словам архитектора, в проекте благоустройства участвуют несколько набережных реки-Москвы. Работы идут в районе ЗИЛ, вдоль набережной Марка Шагала, Симоновской набережной, уточнил Кузнецов. Крупный проект будет возведен по направлению Шелепихинской набережной, от Тараса Шевченко, через Фили и до Мневников. Сами Мневники станут общим обустроенным островом-набережной, отметил архитектор.

"Есть проекты на Химкинское водохранилище, которое тоже будет иметь набережные - они станут общедоступными", - добавил он. Кузнецов пояснил, что развивается не только река Москва, планы по благоустройству имеются и на реку Яузу.

Проект реконструкции набережных Москвы-реки проводится в рамках единой концепции преображения столичных набережных. Реализация проекта запланирована до 2024 года. За это время благоустроят 121 километр набережных, будут введены в эксплуатацию 40 общественных зон, а также построят и реконструируют 16 мостов.

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