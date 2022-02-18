В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к COVID

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в столице составил 59,7%. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

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Отмечается, что, по информации на 18 февраля, полную вакцинацию в Москве прошли более 6,9 млн человек. При этом первым компонентом вакцины уже привились свыше 7,2 млн жителей.

«59,7% — коллективный иммунитет», — говорится в сообщении.

Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что вакцинацию первым компонентом вакцины от коронавируса прошли в России 86,6 млн человек, полностью привиты 82,6 млн человек.