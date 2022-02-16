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42 минуты назад

Собянин: Число заболевших COVID-19 в Москве за неделю уменьшилось на треть

Агентство «Москва»иещё 12

Количество заболевших COVID-19 в Москве за неделю уменьшилось на треть, число госпитализаций снизилось на 15%. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Собянин рассказал о ситуации с COVID-19 в Москве
Фото: ТАССТАСС

«Абсолютные параметры заболеваемости по Москве еще достаточно высокие, но тем не менее динамика позитивная. За неделю количество заболевших уменьшилось на треть, а количество госпитализаций - на 15%», - сказал Собянин.

Он добавил, что за последние три дня в клиниках высвободили около тысячи коек. «Соответственно, мы начали переводить большие клиники, например, Филатовскую больницу, в нормальную плановую работу», - сказал Собянин.

По его словам, за прошедшую неделю было 655 тыс. медицинских контактов с больными ОРВИ и COVID-19.

19 573 человека госпитализированы в России с COVID

«Тем не менее, как мы и обещали, мы начали наращивать плановую помощь серьезным образом», - сказал Собянин.

Мэр добавил, что часть КТ-центров, которые работали исключительно для больных коронавирусом, переводят также в плановую помощь.

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