Собянин рассказал о ситуации с COVID-19 в Москве

Количество заболевших COVID-19 в Москве за неделю уменьшилось на треть, число госпитализаций снизилось на 15%. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

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«Абсолютные параметры заболеваемости по Москве еще достаточно высокие, но тем не менее динамика позитивная. За неделю количество заболевших уменьшилось на треть, а количество госпитализаций - на 15%», - сказал Собянин.

Он добавил, что за последние три дня в клиниках высвободили около тысячи коек. «Соответственно, мы начали переводить большие клиники, например, Филатовскую больницу, в нормальную плановую работу», - сказал Собянин.

По его словам, за прошедшую неделю было 655 тыс. медицинских контактов с больными ОРВИ и COVID-19.

«Тем не менее, как мы и обещали, мы начали наращивать плановую помощь серьезным образом», - сказал Собянин.