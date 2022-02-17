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2 часа назад

На юго-востоке Москвы заменят 391 лифт в этом году

Mos.ruиещё 9

В этом году в жилых домах ЮВАО установят 391 новый лифт. Работы пройдут в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов.

На юго-востоке столицы заменят 391 лифт в этом году
Фото: М. Денисова. Mos.ruМ. Денисова. Mos.ru

На юго-востоке столицы заменят больше лифтов, чем в других округах Москвы. На втором месте — Южный административный округ, где установят 351 новый лифт. Тройку замыкает Юго-Западный административный округ, где планируют заменить 315 подъемников.

Больше всего лифтов установят в доме в районе Выхино-Жулебино — 22. Здание было построено в 1997 году по индивидуальному проекту и находится по адресу: Жулебинский бульвар, дом 5. В этом доме от восьми до 27 этажей и девять подъездов. Это самый высокий дом в округе среди тех, в которых планируется обновление лифтового оборудования в этом году.

Самым старым зданием округа, где заменят лифты, станет дом в Рязанском районе по адресу: Рязанский проспект, дом 53. Это кирпичная шестиэтажка 1941 года постройки с пятью подъездами. Ее возводили по индивидуальному проекту.

По словам заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, всего в этом году в столице планируется заменить более 2,2 тысячи лифтов.

По региональной программе капремонта в домах, жители которых копят деньги на счете регионального оператора, лифты меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы. Если в подъезде несколько лифтов, их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств.

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