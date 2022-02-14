Собянин уволил главу управы района Северное Измайлово

Глава управы района Северное Измайлово города Москвы Дмитрий Дятленко освобожден от занимаемой должности, соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Фото: © Пресс-служба мэра и правительства Москвы © Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Он занимал эту должность с января 2014 года.

Дмитрий Дятленко родился в 1972 году в Москве.

Северное Измайлово – спальный район с развитой инфраструктурой. В районе расположены 336 жилых домов, численность населения составляет 87 200 жителей.