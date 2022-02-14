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47 минут назад

Собянин уволил главу управы района Северное Измайлово

РИАМО

Глава управы района Северное Измайлово города Москвы Дмитрий Дятленко освобожден от занимаемой должности, соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин уволил главу управы района Северное Измайлово
Фото: © Пресс-служба мэра и правительства Москвы© Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Он занимал эту должность с января 2014 года.

Дмитрий Дятленко родился в 1972 году в Москве.

Северное Измайлово – спальный район с развитой инфраструктурой. В районе расположены 336 жилых домов, численность населения составляет 87 200 жителей.

Ранее глава управы столичного района Западное Дегунино Оксана Молодецкая была освобождена от занимаемой должности по собственной инициативе.

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