Москвичам пообещали облачность и оттепель

Облачная погода без осадков и температура около нуля ожидается в столичном регионе во вторник, 15 февраля. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».

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Как уточнили синоптики, погоду в Москве и Подмосковье будет определять периферия антициклона. Температура воздуха в столице ожидается от нуля до плюс двух градусов, по области — от минус 3 до плюс 2 градусов. Юго-западный ветер будет со скоростью 5-10 метров в секунду, атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.

Отмечается, что такая температура не характерна для февраля, так как она выше климатической нормы на 5-6 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в течение недели, с 14 по 20 февраля, москвичей и гостей столицы ожидает теплая и сухая погода. «Это уже точно апрельская погода. Температурный фон соответствует первой декаде апреля», — добавил он.