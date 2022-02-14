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42 минуты назад

Стало известно о связи афериста Жулебы с названием станции московского метро

Мослентаиещё 1

Стало известно о связи афериста Жулебы с названием станции московского метро
Фото: mos.rumos.ru

Стало известно о связи афериста Жулебы с названием станции столичного метро. Автор путеводителей по Москве Анна Демчикова рассказала, какое отношение боярин Алексей Остеев имеет к «Жулебино» и по какому принципу называли другие станции подземки. Ее слова приводит сайт мэрии Москвы.

В 1645 году территорией, где сейчас находится станция метро «Жулебино», владел боярин Алексей Остеев по прозвищу Жулеба — так называли хитрецов и аферистов. «Какими именно авантюрами прославился Алексей Тимофеевич, сейчас уже неизвестно, но можно предположить, что он предприимчиво вел хозяйственные дела или ловко исполнял государеву службу», — сообщил руководитель экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев.

Станция метро «Зюзино» на юго-западе столицы тоже носит имя исторической фигуры — опричника Ивана Грозного Василия Зюзина. Фамилия воеводы, вероятно, происходила от древнего прозвища Зюзя — «плакса», отметила Демчикова.

Ранее россиян заинтересовало название станции на старой схеме московского метро.

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