Стало известно о связи афериста Жулебы с названием станции московского метро

Стало известно о связи афериста Жулебы с названием станции столичного метро. Автор путеводителей по Москве Анна Демчикова рассказала, какое отношение боярин Алексей Остеев имеет к «Жулебино» и по какому принципу называли другие станции подземки. Ее слова приводит сайт мэрии Москвы.

В 1645 году территорией, где сейчас находится станция метро «Жулебино», владел боярин Алексей Остеев по прозвищу Жулеба — так называли хитрецов и аферистов. «Какими именно авантюрами прославился Алексей Тимофеевич, сейчас уже неизвестно, но можно предположить, что он предприимчиво вел хозяйственные дела или ловко исполнял государеву службу», — сообщил руководитель экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев.