Москвичам пообещали «апрельскую» погоду в феврале

— Будут все сопутствующие радости: ночью прогнозируются легкие морозцы до двух–семи градусов, днем — один–три градуса тепла, осадков не будет, много солнца во вторник и среду, 15 и 16 февраля. В понедельник, 14 февраля, облака еще будут, но оно тоже будет проглядывать. Эти лучи можно воспринимать как валентинки, — рассказал он.