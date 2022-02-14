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1 час назад

«Лучи как валентинки»: синоптик рассказал об апрельской погоде в Москве на неделе

Вечерняя Москваиещё 11

Теплая погода днем и отсутствие осадков ожидают жителей столицы в первой половине недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Москвичам пообещали «апрельскую» погоду в феврале
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он рассказал, что температура днем будет плюс один–три градуса, а во второй половине недели температурный фон и вовсе составит пять градусов тепла.

Синоптик отметил, что до четверга, 17 февраля, температурный фон в Москве будет на семь–восемь градусов выше нормы, а к выходным на 10–11 градусов. Вильфанд связывает это с развитием антициклона над европейской частью России.

— Будут все сопутствующие радости: ночью прогнозируются легкие морозцы до двух–семи градусов, днем — один–три градуса тепла, осадков не будет, много солнца во вторник и среду, 15 и 16 февраля. В понедельник, 14 февраля, облака еще будут, но оно тоже будет проглядывать. Эти лучи можно воспринимать как валентинки, — рассказал он.

По его словам, во второй половине недели температура в столице будет повышаться до плюс четырех–пяти градусов. Это соответствует первой декаде апреля, сообщает ТАСС.

Характерная для начала апреля погода придет в столицу 18 февраля. Ожидается потепление до плюс 5 градусов. Об этом в воскресенье, 13 февраля, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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