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1 час назад

Названа общая черта Москвы и Лондона

Мослента

Историк архитектуры Александр Змеул рассказал о сходстве Москвы и Лондона. Общую черту двух столиц он назвал в разговоре с «Мослентой».

Названа общая черта Москвы и Лондона
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«В первой половине 1960-х разрабатывались проекты высотных зданий. У нас на выставке есть фотография макета одного из них — весь центр планировали ими утыкать», — отметил специалист.

Среди неосуществленных столичных проектов он назвал две высокие башни, по силуэту напоминающие Всемирный торговый центр. В усеченном виде проект реализовали при постройке зданий «Лукойл» и ТАСС.

«Отчасти то, что могло произойти в 1960-х в центре Москвы, сейчас реализуется в Лондоне. Это, наверное, единственная европейская столица, в которой есть огромная программа строительства небоскребов», — пояснил Змеул.

Он рассказал, что подобную картину можно наблюдать и на окраине Москвы и в ее срединных частях.

Ранее российский архитектор Борис Левянт положительно отозвался о московских высотных зданиях. Он отметил, что больше всего ему нравятся небоскребы «Москва-Сити».

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