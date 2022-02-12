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9 минут назад

В столице запустили 90 новых поездов метро «Москва-2020»

Вечерняя Москва

В столичном метро запустили первый на Калужско-Рижской линии в 2022 году новый поезд «Москва-2020». Он стал 90-ым из всех поездов такого класса. Об этом в субботу, 12 февраля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

В столице запустили 90 новых поездов метро «Москва-2020»
Фото:  Telegram / Дептранс Москвы Telegram / Дептранс Москвы

Отмечается, что всего за 2022 год Москва закупит 41 такой состав. Их запустят на Большой кольцевой (БКЛ) и Калужско-Рижской линиях подземки. Также они поступят в новое электродепо БКЛ «Нижегородское».

— Уже почти 70 процентов пассажиров метро перевозят составы нового поколения, а средний возраст вагонов составляет всего 12 лет. Сейчас одной из приоритетных линий остается БКЛ — она будет первой в мире по количеству пересадок, а значит там необходимы самые комфортные поезда, которых будет порядка 100. После этого планомерно обновим вагоны на других линиях метро, — передает Telegram-канал ведомства слова его руководителя Максима Ликсутова.

До этого он заявил, что к 2025 году 91 процент москвичей будет жить в пешей доступности к метро, Московским центральным диаметрам (МЦД) или Московскому центральному кольцу (МЦК). Ликсутов отметил, что проект МЦД предусматривает не только строительство отдельных станций, но и создание удобных для пассажиров транспортно-пересадочных узлов, объединяющих несколько видов транспорта.

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