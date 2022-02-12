В столице запустили 90 новых поездов метро «Москва-2020»

— Уже почти 70 процентов пассажиров метро перевозят составы нового поколения, а средний возраст вагонов составляет всего 12 лет. Сейчас одной из приоритетных линий остается БКЛ — она будет первой в мире по количеству пересадок, а значит там необходимы самые комфортные поезда, которых будет порядка 100. После этого планомерно обновим вагоны на других линиях метро, — передает Telegram-канал ведомства слова его руководителя Максима Ликсутова.