Усадебный дом XIX века в Турчаниновом переулке отреставрировали

В центре Москвы завершилась реставрация главного дома усадьбы Видловского — Иванова, расположенного в Турчаниновом переулке. Работы продолжались 9 месяцев, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Фото: сайт мэра Москвы сайт мэра Москвы

«Особое внимание было уделено сохранению изящных лепных деталей в интерьерах, а также исторических лестниц. Другой значимой частью работ стал ремонт инженерных систем», — отметил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Специалисты также привели в порядок стены, потолки с лепным декором и карнизами, отремонтировали двери, окна, витраж из цветного стекла, паркетные полы и метлахскую плитку.

Кроме того, был обновлен фасад, покрашены карнизы. Кирпичную кладку усадебного дома обработали защитным составом. Здание полностью готово к использованию.