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1 час назад

Деревянный усадебный дом отреставрировали в центре Москвы

РИАМОиещё 4

В центре Москвы завершилась реставрация главного дома усадьбы Видловского — Иванова, расположенного в Турчаниновом переулке. Работы продолжались 9 месяцев, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Усадебный дом XIX века в Турчаниновом переулке отреставрировали
Фото:  сайт мэра Москвы сайт мэра Москвы

«Особое внимание было уделено сохранению изящных лепных деталей в интерьерах, а также исторических лестниц. Другой значимой частью работ стал ремонт инженерных систем», — отметил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Специалисты также привели в порядок стены, потолки с лепным декором и карнизами, отремонтировали двери, окна, витраж из цветного стекла, паркетные полы и метлахскую плитку.

Кроме того, был обновлен фасад, покрашены карнизы. Кирпичную кладку усадебного дома обработали защитным составом. Здание полностью готово к использованию.

Деревянный дом был возведен во второй половине XIX века, в 1878-1881 годах в усадьбе жил и работал художник Виктор Васнецов. Сейчас дом является объектом культурного наследия регионального значения.

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