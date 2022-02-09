4 крытых катка откроют в Подмосковье в 2023 году

«Также нами создаются многофункциональные хоккейные площадки. В этом году запланированы в 2 округах - в Одинцовском округе (на стадионе «Спартак» в Звенигороде) и в Ступине. Они укомплектованы всем необходимым для проведения занятий, трибунами, теплыми раздевалками», - заключил Кривошеев.